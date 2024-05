Giovedì 23 Maggio 2024, 08:52

GUBBIO - Brutta storia d’isolamento viario e di buche ovunque, che rendono problematici perfino i soccorsi di ogni tipo oltre agli spostamenti quotidiani delle famiglie che vivono nella zona di Serra Brunamonti, una delle frazioni più a est del vasto territorio, sulle colline verso Branca. Si accede da una strada bianca lunga fino a quattro chilometri transitando per Ghigiano. Se non si conosce, nessuno riesce a trovare chi abita in quell’area, poiché il Comune ha indirizzato la segnaletica verso Spada-Montefiore e molti vengono tratti in inganno perché da quel punto il giro diventa un rompicapo inestricabile.

Se chi vive in quella zona deve chiamare il 118 si ritrova in realtà con un sacco di problemi proprio perché consultando i navigatori si viene dirottati verso Montefiore e la situazione finisce per complicarsi maledettamente. Ci sono segnalazioni continue da parte delle famiglie che vivono da sempre sul posto: sono sei, per una ventina di persone in tutto, in una zona di caccia con una riserva molto gettonata.

Di recente è capitato che a una signora, mentre stava rientrando a casa, si è guastata l’auto dopo aver preso in pieno una buca riportando danni ingenti. Si è ritrovata disperata a metà strada con grossi problemi per far arrivare un meccanico a risolvere la problematica. Era atteso il carro attrezzi da Fabriano e c’ha messo oltre un’ora e mezza per presentarsi a fronteggiare la situazione in un contesto davvero imbarazzante.

I residenti sono furibondi perché l’amministrazione comunale porta solamente la breccia e invita a metterla in proprio per sanare le buche, tenuto conto che non c’è neppure illuminazione pubblica ma con la sera le uniche luci sono quelle delle case sul tragitto. Ci si lamenta per gli appelli continui alla Giunta Stirati che sono caduti nel vuoto e anche per la scortesia quando viene posta la problematica, al punto che talvolta nelle difficoltà sono stati chiamati i carabinieri per trovare un aiuto concreto favorendo interventi e soccorsi.

Ci sono persone anziane che potrebbero avere bisogno del ricovero e far arrivare un’ambulanza è una difficoltà enorme: dall’ospedale di Branca impiega almeno mezz’ora, con tutti i rischi del caso. Gli abitanti non chiedono soluzioni onerose: vorrebbero una localizzazione più funzionale e una sistemazione più seria rispetto all’attuale, non necessariamente l’asfalto.