Cristiana Pegoraro parte da Amelia per il tour dedicato a Chopin

Mercoledì 15 Settembre 2021, 20:16

AMELIA - Parte dall’Umbria il Tour di settembre di Cristiana Pegoraro, dedicato a Chopin. A un mese e mezzo dalla chiusura del suo Narnia Festival, la pianista di fama internazionale torna ad esibirsi dal vivo. Otto tappe, sette delle quali ad ingresso gratuito, di cui le prime due a Palazzo Petrignani di Amelia, giovedì 16 e venerdì 17 settembre, per poi raggiungere il Lago Maggiore passando per Parma domenica 19, Fidenza lunedì 20, Busseto martedì 21, dove suonerà nella casa museo di Giuseppe Verdi, Soragna mercoledì 22 settembre, quindi Verbania venerdì 24. L’ultimo appuntamento è in programma per domenica 26 settembre a Bosco Marengo, in Piemonte. Del musicista Frederic Chopin, verrà proposto il concerto n. 1 op. 11 nella trascrizione per pianoforte e quartetto d’archi del polacco Bartlomiej Kominek. Nella tappa di Verbania sul Lago Maggiore, lo stesso programma verrà eseguito nella versione per pianoforte e orchestra d’archi. Sul palco Cristiana Pegoraro si esibità con la prestigiosa Orchestra Verdi di Milano. «Sarà un momento molto emozionante – dichiara la pianista – e sono molto felice di questa collaborazione». Nell’ultima serata si terrà il concerto "Fantasia italiana" con musiche, di Mozart, Beethoven, Berardini, Chopin e della stessa Pegoraro. Cristiana Pegoraro non si fermerà dopo le date di settembre e continuerà a portare la musica in giro per l’Europa. Ha infatti in programma un altro tour in Ungheria, a ottobre, dove debutterà con un’altra orchestra prestigiosa, la Sinfonica Mav di Budapest. Il respiro internazionale dell’attività artistica di Cristiana Pegoraro è noto e il suo legame con l’America altrettanto. In occasione del ventennale dell’attacco alle Torri Gemelle, l’undici settembre 2021, ha pubblicato il video musicale della sua composizione "Nel labirinto del tempo" in ricordo di quella giornata che cambiò il mondo.