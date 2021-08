Covid: positivi ancora in calo ma aumentano i ricoveri

Domenica 29 Agosto 2021, 18:09

PERUGIA - Ancora un giorno con più guariti dal Covid, 128, i nuovi positivi, 115, in Umbria dove - in base ai dati sul sito della Regione - non si registrato nuovi morti per il virus.

Gli attualmente positivi sono ora 1.771, 13 in meno di sabato. Tornano invece a crescere i ricoverati in ospedale, 58, sei in più, sette dei quali nelle terapie intensive (dato stabile). Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.732 tamponi e 5.579 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,57 per cento (stabile rispetto a sabato mentre era 1,87 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Sempre stando al dashboard regionale, la percentuale degli umbri immunizzati al 29 agosto si attesta al 79 per cento, ovvero 540.107 persone. Sono invece 642.773 i cittadini vaccinati con prima dose e cioè l'83% della popolazione.