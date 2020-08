Covid, Rt stabile nonostante i 9 casi in sette giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un caso certificato in sette giorni a fronte di oltre 5.100 tamponi eseguiti e un indice Rt stabile. I numeri del coronavirus restano sotto controllo in questo fine luglio a fronte di una situazione nazionale che resta di guardia, con sette regioni sopra il livello di guardia. Il report settimanale dell’Istituto superiore della Sanità per il Ministero della Salute parla di un numero Rt pari a 0,28 in lieve discesa rispetto a sette giorni fa quando, con sei casi diagnosticati tra il 13 e il 19 luglio, era 0,3. Ora l’Istituto ha analizzato la settimana 20-26 luglio con ben nove contagiati e un intervallo di confidenza 0-1.02 (0-1.07 sette giorni fa).I casi totali ad oggi restano 1.466, con 23 attualmente positivi: 6 sono ricoverati, 17 in isolamento domiciliare, 5 dei quali senza più sintomi. Quanto allo screening, 697 i tamponi eseguiti tra giovedì e venerdì (120.89 il totale) e 351 casi testati (78.170 il totale).