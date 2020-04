Covid-19 sta meglio il sindaco di Spello che a Pasqua torna a farsi sentire

SPELLO – Pasqua in restrizioni da pandemia per tutti, ma con una bellissima notizia. Il sindaco di Spello, Moreno Landrini colpito dal covid-19 sta davvero meglio. Ricoverato in terapia intensiva è stato estubato nei giorni scorsi e continua a migliorare. Nel giorno di Pasqua è tornato a parlare. E lo ha fatto con un post sul suo profilo facebook dove ha scritto: «Per la prima volta in una giornata di festa sono lontano dalla famiglia e da Spello ma con il cuore, con il pensiero e con l"affetto sono vicino a tutti Voi ! Tanti Auguri di una serena giornata di Santa Pasqua». © RIPRODUZIONE RISERVATA