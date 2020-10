"Io non rischio", la domenica della Protezione Civile

PERUGIA - Torna domenica anche in Umbria l’appuntamento con “Io Non Rischio”, la campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare sui rischi derivanti da terremoto, maremoto e alluvione. Giunta alla sua decima edizione, la campagna si svolge con una importante novità, dettata dall’emergenza Covid-19 e dalle necessarie precauzioni sanitarie, con le Piazze “Io Non Rischio” che quest’anno diventano Piazze Digitali. In Umbria, ci saranno i volontari di 13 associazioni di volontariato di protezione civile di 8 comuni ad aspettare i cittadini sulle loro pagine Facebook per parlare di prevenzione ed autoprotezione, con materiali informativi e comunicativi, riproponendo le modalità che hanno portato in questi anni a confrontarsi nelle piazze e conoscere in modo più approfondito i rischi e i comportamenti più corretti di autoprotezione da mettere in pratica. I volontari in campo :Associazione S.R.C. Ferriera; Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Bastia Umbra; Ovus Organizzazione di Volontariato per l’Utilità Sociale di Corciano; Pubblica Assistenza Tifernate Croce Bianca di Città Di Castello; Raggruppamento Speciale di Protezione Civile di Perugia; Cisom Raggruppamento – Sezione di Perugia; Gruppo Volontari Protezione Civile “Città di Foligno”; Associazione Pubblica Assistenza Croce Bianca di Foligno; Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale Umbria; Gruppo Comunale Protezione Civile di Spoleto; Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile 'Civitas Interamna' di Terni; Protezione Civile Collescipoli di Terni; Associazione AmbuLAIFE di Terni, nei comuni di Arrone; Bastia Umbra; Città Di Castello; Corciano; Foligno; Perugia; Spoleto e Terni invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nella piazza digitale su Facebook (iononrischio2020nomecomune; per la città di Perugia iononrischioPerugia2020Terremoto e www.facebook.com/events/1258079187861973 per evento alluvione, per la città di Spoleto www.facebook.com/Io-non-rischio-105966724612997), con un programma ricco di iniziative. Ad animare la giornata della Piazza Digitale “Io Non Rischio” saranno una serie di eventi.

