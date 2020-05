Perugia, i cento anni di nonna Dina sono una festa per tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Cento anni sono un traguardo davvero importante e l’amministrazione comunale, come accade da tempo, continua a stare vicina ai suoi cittadini più speciali nel giorno del super compleanno.L’ultimo è stato quello di Dina Fiorucci, che durante la giornata di giovedì, in rappresentanza del Comune, ha ricevuto la visita dell’assessore al Marketing territoriale, Sviluppo economico e Perugia digitale Gabriele Giottoli.Dina ha festeggiato il suo centesimo compleanno insieme alla nipote, Cristina. Durante l’incontro con Giottoli, ha voluto esprimere un grazie al Comune per la vicinanza, rilanciando l’appuntamento per i suoi 101 anni, come ha raccontato lo stesso assessore. «La brillante signora Dina ha ringraziato l’amministrazione tutta e mi ha dato appuntamento al prossimo anno per un nuovo compleanno».A nome del Comune Giottoli ha portato gli auguri dell’amministrazione e della città consegnando alla nuova centenaria perugina una targa e un messaggio del sindaco Andrea Romizi.