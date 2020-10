Coronavirus, in Umbria due morti e 350 nuovi positivi. Mai un dato così alto di contagiati

PERUGIA- Nuovo balzo avanti dei contagi Covid-19 in Umbria, 350 nell'ultimo giorno con un più 80

per cento rispetto al dato di ieri, 5.453 totali dall'inizio della pandemia. Segnalati invece due nuovi morti nell'ultimo giorno, 95 totali, e 68 guariti, 2.398 in tutto. Secondo quanto riporta in sito della Regione

rimangono stabili a 20 i ricoverati in terapia intensiva. Il dato di 350 postivi è il più alto dall'inizio della pandemia, il precedente era di 327 casi in un giorno. Gli attualmente positivi sono 2.960. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.688 tamponi, 262.392 totali. Nel pomeriggio la giunta regionale farà il punto sul piano ospedali.

