Narni, altri tre positivi: ora i casi sono 11, una persona in condiziono serie. De Rebotti: «Scaricate l'app Immuni»

Cresce il numero dei contagi a Narni, anche se la tracciabilità porta a conoscenze legate al primo nucleo familiare che si è contagiato, probabilmente per il soggiorno di lavoro in un paese più a rischio.Lo annuncia il sindaco de Rebotti che speiga che «ieri sera tardi si sono aggiunti tre soggetti, residenti a Narni, risultati positivi al Covid-19. I primi due sono una strettissimi famigliari di uno dei casi precedenti. La terza una signora attualmente ricoverata all'Ospedale di Terni.I primi due soggetti erano già stati sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario e sono asintomatiche. Ora saranno sottoposte ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti».Per quanto riguarda la terza persona il sindaco spiega che si tratta di «una signora ricoverata a Terni è in serie condizioni e la fonte non sono contatti con i casi precedenti ma probabilmente un contatto risalente a Ferragosto con persone provenienti da altra regione. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari.A tutti gli 11 cittadini narnesi vanno i miei migliori auguri».«Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate - conclude il sindaco - Particolarmente significativo ed importante, in particolare per la fascia giovanile, Scaricare ed utilizzare l'app Immuni che permette una più rapida ed efficace indiciduazione di contatti con casi di positività».