Coronavirus, Scienza e Filosofia: Festival on line

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - La Festa di Scienza e Filosofia non si arrende al coronavirus e diventa live.Il Laboratorio di Scienze sperimentali di Foligno dà il via a un nuovo format - «#iorestoacasa con Festa di Scienza e Filosofia»- avviando una serie di interviste, incontri edibattiti in diretta streaming su Facebook e YouTube.A partire da questa settimana - annunciano gli organizzatori - a prendere il via «sarà una serie di interviste con grandi nomi del panorama scientifico e culturale nazionale ed internazionale su temi attuali». Tra gli altri parteciperanno ai momenti «live» Edoardo Boncinelli, Roberto Battiston, Paolo Sassone-Corsi, Lucia Votano, Patrizia Caraveo, Giulio Giorello e Piergiorgio Odifreddi. Inoltre, grazie alle possibilità di interazione fornite dalle nuove tecnologie, gli utenti potranno formulare domande agli ospiti.Primo appuntamento giovedì 23 aprile alle 21, con Giuseppe Servillo. Il medico, ricercatore e professore di Patologia generale alla facoltà di Medicina dell'Università di Perugia sarà intervistato dal biologo Mario Tei. Si parlerà del tema «Dalla cellula al letto del malato: viaggio nella ricerca oncologica»