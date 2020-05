Coronavirus, i timori dei lavoratori agricoli per gli aiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Preoccupazione dei lavoratori agricoli che rischiano, secondo i sindacati regionali di categoria, di rimanare fuopri dagli aiuti. «Da quello che sta emergendo dalle varie bozze del decreto di aprile/maggio che il governo intende varare per rafforzare le misure a salvaguardia dei lavoratori, delle famiglie e degli autonomi, sono scomparsi tra i beneficiari dei bonus gli addetti di un intero settore strategico per il nostro Paese: le lavoratrici e i lavoratori agricoli. Riteniamo quesua esclusione- scrivono in una nota Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil dell'Umnria- una vera e propria discriminazione tra cittadini, una violazione di quella giustizia sostanziale, che oggi più che mai andrebbe assicurata per far si che chi versa nelle stese condizioni abbia la stessa tutela e la stessa salvaguardia. Non ci sarebbe alcuna giustificazione sostenibile ad una simile esclusione». Per questo i sindacti di categorai hanno lancaito un appello ai parlamentari eletti in Umbria.