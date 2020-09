Contromano Festival, parte il 13 settembre l'evento dedicato alle eccellenze locali e firmato Pecore Gialle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 13 settembre a Strettura di Spoleto, presso la Fattoria Sociale Le Pecore Gialle, si terrà il ControMano Festival, un evento dedicato all'artigianato, all'agricoltura e alle eccellenze locali in cui non mancheranno appuntamenti con la musica e lo svago. L’evento è organizzato dalla Cooperativa Sociale E.Di.T., di Terni dall'Emporio Tre Civette sul Comò e dalla Fattoria Le Pecore Gialle, con la collaborazione in campo artistico-musicale di Metrodora Booking & Promotions.La giornata sarà un'interessante miscellanea di stimoli ed esperienze di diverso indirizzo: una grande Mostra Mercato impegnerà gli spazi del noceto antistante l'ingresso della Fattoria, mentre nel parco della stessa saranno allestiti due palchi che ospiteranno alcune performance dal vivo.ControMano Festival rispecchia l'ampia rete di contatti e collaborazioni che la Cooperativa E.Di.T. ha saputo mettere in campo durante questi ultimi anni di attività e che hanno reso attuabili progetti in ambito sociale. Fra gli espositori figurano realtà virtuose della nostra regione che si sono distinte per capacità di innovazione in campo sociale, artigiani che portano avanti percorsi di grande qualità artistica, aziende del settore agroalimentare che hanno saputo riscoprire le eccellenze del nostro territorio e declinarle in maniera sostenibile.A partire dalle ore 10, i visitatori potranno accedere gratuitamente (muniti di mascherina) alla Mostra Mercato, parcheggiando comodamente nell'apposito spazio a bordo strada messo a disposizione per l'occasione. Nel parco della Fattoria, invece, sarà allestita un'area dedicata al ristoro, a ridosso della Piscina e dei palchi: a partire dalle ore 17 si terranno le esibizioni dal vivo di Rosewood, Tv Lumière e Dario Rossi. Il costo di ingresso all'area concerti (con prenotazione obbligatoria) è di €10, comprensivo di aperitivo nel prato.Gli organizzatori informano che nel rispetto della vigente normativa in ambito di contenimento del contagio da Covid-19 e con l'intento di garantire il corretto svolgimento dell'evento è stato messo a disposizione un contatto telefonico (371.4941419) per informazioni e prenotazioni.