Infermiera lascia l'Italia per lavorare nelle fattorie dell'Australia: «Delusa e malpagata, qui guadagno il triplo: 5 mila dollari al mese»

Nel 2022 gli italiani sono stati al secondo posto, per nazionalità dopo i britannici, i più impiegati nelle fattorie australiane per il rinnovo del visto Vacanza Studio. Al terzo posto i francesi. Una percentuale mai stata così alta negli ultimi anni secondo il governo australiano.

I requisiti per il rilascio del permesso della durata di un anno in Australia sono un passaporto, una carta di credito e un saldo di almeno 5 mila dollari australiani da utilizzare per l'acquisto un eventuale biglietto di ritorno. La procedura è frutto di un accordo siglato con l'Italia nel 2004 che ha come obiettivo quello di colmare il gap occupazionale di un Paese fatto di territori sterminati e aree desertiche remote attraversate dal tropico del Capricorno.

Oltre 28 mila gli italiani che lo hanno richiesto e ottenuto negli ultimi 5 anni secondo il ministero degli Interni di Canberra.