Allergie, la pillola con polvere di fattoria può aiutare a prevenirle nei bimbi: lo studio che dimostra i benefici della campagna

Polvere di fattoria, profumo di pollaio, essenza di campagna. Sembra la pozione magica tratta da una fiaba e invece è un concentrato di microrganismi che banalmente si trovano in campagna e che gli scienziati vogliono provare a trasferire in una pillola per trattare le allergie pediatriche. Questo team internazionale di scienziati sta lavorando a un trattamento a base di "polvere di fattoria" perché, grazie a una ricerca, hanno appreso che chi cresce in una fattoria trae benefici protettivi che possono durare fino all'età adulta. La ricerca ha a che fare con la mancata esposizione a organismi che possono aiutare il sistema immunitario.

Questa ricerca a cui fanno riferimento gli scienziati ha dimostrato che i bambini cresciuti nelle fattorie sono più protetti dalla rinite allergica, una reazione che può causare naso che cola, starnuti e occhi rossi, fino alla prima età adulta. Gli scienziati ritengono che le sostanze presenti nella polvere dell'aia e i benefici del bere latte non trasformato possano essere coinvolti nella protezione dalle allergie. Una teoria è proprio questa: la varietà di microrganismi contenuti in questi composti, contribuisca a rafforzare le difese dell'organismo.

Erika von Mutius, pediatra presso il centro di ricerca Helmholtz di Monaco e l'ospedale pediatrico Dr. von Hauner dell'Università di Monaco, ha dichiarato che il lavoro internazionale ha comportato l'esame di estratti di polvere di fattoria e lo studio degli effetti benefici del latte poco lavorato sui bambini. Ha dichiarato al Guardian: «Siamo in viaggio per sviluppare un trattamento che, nel migliore dei casi, prevenga asma e allergie. C'è molto lavoro promettente e ci stiamo lentamente arrivando».

L'ultima ricerca, pubblicata a giugno sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, e riportata dal Guardian ha riguardato uno studio condotto su oltre 1.300 bambini in Germania. Lì si parla esplicitamente di effetti protettivi dalle reazioni allergiche associati alla vita in una fattoria. Questi effetti si sono protratti fino alla prima età adulta, anche se i bambini si erano trasferiti in un altro posto dopo i sei anni. Il rapporto, di cui è coautrice Von Mutius, afferma che: «I nostri risultati sono in linea con l'ipotesi che la finestra temporale per la prevenzione delle allergie attraverso l'esposizione ad ambienti ricchi di diversità microbica si trovi nell'infanzia».

Von Mutius ha spiegato che per molti anni l'attenzione si è concentrata sulla protezione dei bambini dai potenziali allergeni presenti nell'ambiente. «Non si tratta più solo di evitarli», ha detto. «C'è ora un consenso sulla necessità di introdurre gli elementi che abbiamo perso nel nostro stile di vita», ha affermato sul Guardian. La ricerca ha dimostrato che i topi esposti a estratti di polvere di fattoria provenienti dalla Germania e dalla Svizzera erano completamente protetti dall'allergia agli acari della polvere domestica. Ci sono stati anche diversi studi che hanno messo in relazione il consumo di latte crudo o non lavorato con la protezione dalle allergie. Il latte crudo può contenere batteri nocivi, quindi il progetto di ricerca si concentra sul latte di fattoria lavorato al minimo.

Sir Stephen Holgate, professore di immunofarmacologia all'Università di Southampton, ha detto che uno dei fattori che potrebbero essere coinvolti nell'aumento delle allergie è la gamma più ristretta di microrganismi a cui i bambini sono esposti. Ha affermato che: «Non avendo un ombrello protettivo potenziato nei primi mesi di vita, stiamo privando il nostro sistema immunitario dell'intelligenza necessaria per sopprimere le vie allergiche».

