Controlli della Finanza, scoperte in provincia di Perugia 14 strutture ricettive abusive

Sono state 14 le strutture ricettive risultate irregolari dai controlli condotti dal Comando provinciale di Perugia della guardia di finanza di Perugia tra settembre e ottobre per verificare il rispetto delle normative. Sulla base di input informativi e a seguito di analisi condotte anche mediante la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, sono state censite le strutture extralberghiere considerate con maggiori profili di rischio e quindi eseguiti controlli mirati a verificare il rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge regionale numero otto del 2017, che disciplina l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive e le attività delle imprese del settore, e dall'art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con riferimento all'obbligo di comunicazione giornaliera dei nominativi delle persone alloggiate. All'esito degli accertamenti condotti da tutti i Reparti territoriali della provincia - riferisce la guardia di finanza -, sono state contestate violazioni di carattere amministrativo nei confronti di 13 strutture, per la mancata comunicazione dell'inizio attività e della locazione degli alloggi ai competenti uffici comunali), della legge regionale 8/201, con le conseguenti sanzioni pecuniarie.