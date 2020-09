Continua a diminuire significativamente il numero dei positivi a Narni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La situazione dei contagi a Narni si sta evolvendo. Ed in maniera molto buona. Racconta Francesco De Rebotti, il sindaco, di essere stato informato dalla Uls “che, in esito a due tamponi successivi negativi, un altro soggetto residente a Narni, dopo i quattro di qualche ora fa, risultato in precedenza positivo è ufficialmente guarito e quindi, avendo ricevuta documentazione ufficiale, ritirerò l'ordinanza di isolamento contumaciale”.Ma l’evoluzione del contagio non è terminata: nel corso della giornata quattro persone, tre residenti a Narni e una non residente ma temporaneamente domiciliata in città, risultati in precedenza positivi, sono ufficialmente guariti, per cui gli è stata revocata la ordinanza di isolamento contumaciale a domicilio.Però c’è anche un nuovo caso di positività di un cittadino narnese. Il sindaco si è messo subito in contatto, con lui nel suo domicilio, trovandolo in buone condizioni generali. Per lui ordinanza di isolamento contumaciale a domicilio già notificata. C’è anche voluta una conoscenza di algebra per aggiornare il numero dei contagi, tra guariti e nuovi positivi, numero che si è stabilizzato su otto cittadini ancora in isolamento.