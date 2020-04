Terni, servizio a domicilio: ora ci sono anche commercianti e artigiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tendaggi, tappezzeria, arredi per interni e lavanderia. Sono i primi settori non alimentari che hanno comunicato al Comune di Terni la disponibilità per effettuare consegne a domicilio. L'iniziativa dell'assessore al commercio Stefano Fatale, che fa seguito al dpcm dello scorso 11 marzo, intendesui canali social e telematici dell'amministrazione per tutti i commercianti ed artigiani che vogliono continuare la loro attività di vendita nonostante l'emergenza Coronavirus, ovviamente rigorosamente a domicilio.Il Comune estenderà la possibilità di accesso alla Ztl per effettuare le consegne a domicilio, dietro rilascio del permesso da parte di Terni Reti, dal 3 aprile fino al nuovo termine del lockdown fissato dal governo nel 13 aprile. «Non abbiamo fatto altro che recepire le disposizioni del dpcm in fatto di vendita a domicilio - spiega l'assessore al commercio, Stefano Fatale - mettiamo a disposizione i nostri canali per pubblicizzare gli esercizi che fanno consegne a casa ed ora questa possibilità sarà estesa anche agli operatori di settori diversi da quello alimentare. Basta andare sui canali social del Comune per vedere i riferimenti di chi effettua il servizio. Naturalmente parliamo di consegna di merci e oggetti, di qualsiasi tipo. Basta compilare il modulo o telefonare. Inoltre diamo la possibilità a questi operatori artigiani e commercianti di entrare nella Ztl per effettuare le consegne».L'operazione si può fare telematicamente via mail all'indirizzoo anche al telefono chiamando il numero dello Sportello del cittadinodal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30 e comunicare i dati. Tutti gli aggiornamenti degli operatori verranno pubblicati tempestivamente nella pagina Covid-19 sul sito del Comune. E' destinato così ad allargarsi sempre di più l'elenco che già da giorni comprende gli esercizi del settore alimentare: supermercati e negozi di generi alimentari, pasta all’uovo, frutta e verdura, macellerie e hamburgerie, rosticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, dolci, cioccolaterie, tè e caffè, vini birre e liquori, prodotti surgelati e alimenti per animali domestici. La lista, che comprende già più di cento operatori commerciali e artigiani, è in costante aggiornamento.