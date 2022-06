Venerdì 3 Giugno 2022, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 07:24

PERUGIA Il Comune spinge sul piano di assunzioni del personale. Sono infatti stati sbloccati altri concorsi. Gli ultimi, come spiega una determinazione dirigenziale dell’unità operativa Risorse umane dell’ente, riguardano quattro profili professionali e porteranno 9 nuove figure nell’organico di palazzo dei Priori. Nello specifico, via libera ad un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale (categoria D, posizione economica D1), poi 4 posti a tempo pieno e indeterminato per istruttore direttivo amministrativo (categoria D, posizione economica D1), 1 posto di istruttore direttivo tecnico con mansioni di geologo (categoria D, posizione economica D1) e 1 posto di istruttore direttivo tecnico con mansioni di agronomo (categoria D, posizione economica D1). I concorsi rientrano nel piano, già approvato da tempo dalla giunta, per il fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 e 2022-2024. Gli ultimi sbloccati rientrano nell’annualità 2022.

Sempre sul fronte del personale, il Comune cerca anche una nuova figura. Quella per ricoprire l’incarico di direzione dell’unità operativa Progetti europei e relazioni internazionali. Fa parte di una nuova struttura, quella Pianificazione territoriale e progetti strategici. Anche questo nuovo incarico rientra nel piano triennale di fabbisogno del personale, approvato a febbraio. Scatta così anche questo avviso di selezione pubblica per una assunzione che sarà a tempo determinato.

Dalle assunzioni ai bandi. Il Comune partecipa al bando nazionale Sport nei parchi. Prevede la creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate messe a disposizione dai comuni e gestite da Asd e Ssd che si impegnano ad offrire nel fine settimana un programma di attività gratuite destinate a diversi target. La stessa area, durante la settimana, sarà messa a disposizione delle associazioni per svolgere l’attività sportiva in favore dei propri tesserati. Nominata con una determinazione dell’unità operativa impianti sportivi la commissione che verificherà i requisiti delle associazioni. La compongono Sara Falcinelli, Maria Stella Lucia Preiti e Mauro Esposito.