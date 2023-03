Terni. Cliente abituale entra in gioielleria e ruba degli anelli nascondendoli in bocca

TERNI E’ stata denunciata per furto aggravato dalla Polizia di Stato di Terni una cittadina tunisina di 47 anni, incensurata ed insospettabile, ritenuta responsabile del furto avvenuto il 1 marzo in una gioielleria del centro. La donna, cliente del negozio, aveva chiesto di poter vedere degli anelli, ma poi se ne era andata senza comprare niente. Il gioielliere, che si era distratto per rispondere al telefono, quando è andato a rimettere a posto gli anelli nei contenitori, si è accorto della sparizione. Ha sporto denuncia in questura e sono stata visionate le immagini delle telecamere di sicurezza dal personale della 3° Sezione Antirapina della Squadra Mobile, che ha identificato la donna, tramite una rapida indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni. E’ stato visto come, approfittando del momento di distrazione del gioielliere, aveva prima messo un anello nella manica sinistra del cappotto e poi in bocca, dopo subito dopo ne aveva messo un altro. Gli anelli sottratti, del valore di alcune migliaia di euro, sono stati successivamente rinvenuti nell’abitazione della donna, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita, su decreto, dalla Polizia di Stato. I gioielli sono stati sequestrati e verranno restituiti al titolare del negozio, mentre la donna è stata denunciata per furto aggravato.