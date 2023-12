«Stasera ammazzo qualcuno». Poi punta il coltello alla gola di un cliente del bar: disarmata e arrestata

«Stasera ammazzo qualcuno», poi il coltello puntato alla gola dell’avventore, salvato in extremis da un altro cliente che l’ha allontanata. Sabato scorso in un bar di Prata D’Ansidonia (L'Aquila) si è sfiorato la tragedia, un tentativo d’omicidio sventato solo grazie alla reazione istintiva di un uomo che ha evitato che una persona venisse sgozzata. In manette con l’accusa di tentato omicidio è finita E.S.B. di 44 anni di Pescara ma da anni residente a Prata D’Ansidonia, nota alle forze dell’ordine.

Per motivi che sono ancora al vaglio dei carabinieri, la donna sabato scorso in pochi attimi ha creato un vero e proprio trambusto all’interno di un bar. Una volta entrata ha esclamato: «Stasera ammazzo qualcuno», brandendo una lama di 24 centimetri. Per alcuni istanti ai presenti è sembrato uno scherzo ma è bastato poco per capire che la situazione aveva preso una brutta piega. Infatti, la 44enne in pochi secondi - sempre secondo una prima ricostruzione fatta dai militari dell’Arma dell’Aquila- sarebbe riuscita a prendere alle spalle un cliente del bar.

Poi repentinamente sarebbe riuscita a sollevare la testa della persona offesa così da poter scoprire il collo.

Sempre in questi stessi istanti, la donna è riuscita a puntare la lama sulla gola, pronta ad affondare il colpo. L’istinto di soccorso, ha portato un altro cliente ad avventarsi sulla donna, riuscendo a spingerla e dunque ad allontanarla dall’uomo immobilizzato e terrorizzato. Infine la donna è stata disarmata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia i quali hanno raccolto le testimonianze dei presenti. L'arrestata è stata poi portata presso il comando provinciale dell’Aquila. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno, Marco Maria Cellini, è stata trasferita in carcere con l’accusa di tentato omicidio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al momento non è dato sapere il motivo che ha portato l’arrestata a fare irruzione nel bar e a tentare di sgozzare uno dei clienti.