Cinquantenne ternano fuori di testa per un mix di droga: ricoverato e denunciato

Lunedì 25 Ottobre 2021, 16:20

TERNI - Ha lanciato dal terrazzo un coltello poi è sceso in strada in mutande e si è sdraiato per terra in preda ad un forte stato di alterazione psicofisica.

Qualcuno ha chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, in pieno centro, vicino alla stazione ferroviaria, hanno capito le ragioni di quei comportamenti. Legate all'abuso di mix di sostanze che l'avevano mandato fuori di testa.

Lui, 50 anni, ternano, soccorso e ricoverato in ospedale per le sue condizioni di salute dopo aver abusato degli stupefacenti, verrà denunciato per detenzione a fini di spaccio di droga. A casa sua i militari hanno recuperato e sequestrato 136 grammi di marijuana di vario tipo. La droga era suddivisa in 5 barattoli di vetro su cui c'era scritta la “qualità” dello stupefacente con espresse indicazioni in merito agli effetti provocati. Recuperati anche un involucro contenente tre frammenti di hashish, tre piante di marijuana con le istruzioni per la corretta coltivazione e 5mila e 500 euro in contanti, frutto dello spaccio.