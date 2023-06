Venerdì 30 Giugno 2023, 01:10

TERNI - Per il mercato settimanale si prospetta il terzo trasloco. Un mercato senza pace: negli ultimi tre anni si è spostato dal Foro Boario a vocabolo Staino, dallo Staino al centro, dal centro alla Passeggiata (forse). Comunque da piazza Ridolfi -Corso del Popolo- largo Frankl, dovrà andarsene: per la nuova amministrazione quel luogo non è adatto. La Passeggiata, suggerita dall’assessora al commercio Stefania Renzi è la sola ipotesi al vaglio delle parti. In men che non si dica i tecnici del Comune hanno effettuato due sopralluoghi e mercoledì 5 luglio si chiuderà la fase del confronto con le associazioni di categoria, al “pentagono”. In un primo momento contrari al trasferimento nel parco monumentale che ha un vincolo della Soprintendenza erano quasi tutti gli operatori. Poi, via via, si è iniziato a guardare alla soluzione Passeggiata come ad un approdo sicuro: «Magari una volta posizionati all’interno dei giardini pubblici ci lasceranno lì tutta la vita».

«Ogni volta che un mercato cambia di posto perde quattro mesi di lavoro – segnala Mauro Fortini, presidente Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti) Confcommercio – perché la gente non ti ritrova e per tante altre ragioni. Quindi se davvero ci dovremo trasferire di nuovo subiremo un’altra perdita economica. La terza». Ma la giunta Bandecchi lo ha spiegato con estrema franchezza: «Il mercato in centro è temporaneo, la collocazione definitiva non può essere a ridosso di Palazzo Spada». Il malcontento degli ambulanti, comunque, è emerso. Per loro il parco in questione «ha delle criticità oggettive legate a spazi e accessi». Dell’idea di trasferirlo alla Passeggiata se ne parlò già quando gli allora 126 ambulanti furono costretti a lasciare viale dello Stadio per far posto al PalaTerni. «Una destinazione che per me sarebbe stata ideale – ricorda Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato – perché quel parco è bellissimo, perché è servito dai parcheggi e perché di fatto sta in centro. Non fummo noi di Confartigianato a proporre la Passeggiata. Neanche mi ricordo chi la suggerì, ma a noi sembrò una strada da percorrere». Poi però il Comune destinò lo Staino al mercato del mercoledì. «Quel posto era un ghetto» - afferma Stefano Lupi (Confcommercio). Infatti poco dopo tutte le associazioni si batterono per portare il mercato in centro. «In quella circostanza noi votammo per la Passeggiata, contrari al'area di corso del Popolo. Ma la politica si oppose». Per Franceschini non fu questione di vincoli ma di visioni di città. «Sarebbe stata per tutti una passeggiata, alla Passeggiata» - si concede l’ironia.

Fortini intanto si prepara all’incontro del 5 luglio: «Ci stiamo confrontando tra ambulanti per arrivare all’appuntamento fissato dall’assessora con qualcosa di concreto da proporre, purché si raggiunga un accordo».

Aurora Provantini