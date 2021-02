Chiedono soldi per un'ambulanza per la Croce Rossa di Orvieto. Il comitato orvietano smentisce: «E' una truffa»

«Fate attenzione! Ci sono state segnalate alcune persone che si presentano, al telefono o di persona, chiedendo soldi per comperare un'ambulanza per la Croce Rossa di Orvieto.» E' attraverso un post scritto sulla propria pagina social che il Comitato orvietano della Croce Rossa Italiana lancia l'allarme e mette in allerta la popolazione sulla presenza segnalata oggi, mercoledì 17 febbraio, in alcune frazioni orvietane, di soggetti non autorizzati a chiedere nulla in nome e per conto della Cri.

APPROFONDIMENTI TERNI Truffe agli anziani solisono decine le segnalazioni L'ALLARME Terni, truffa delle bollette Enel, l'azienda: «Non aprite...

«E' una truffa perpetrata da persone che sembra facciano parte di una associazione "Pro Teatro" di Terni - si legge ancora nel post - fate attenzione, il Comitato Croce Rossa di Orvieto si dissocia completamente dall'operato di queste persone.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA