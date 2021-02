TERNI L’episodio su cui si indaga a ritmo serrato è andato in scena tre giorni fa ad Arrone. Dove un finto addetto al controllo dell’acqua è riuscito a impossessarsi di 8mila euro che l’anziano padrone di casa custodiva gelosamente in un cassetto. La vittima, un uomo di 96 anni, dopo aver ingenuamente aperto a quell’uomo distinto che voleva controllare se l’acqua del rubinetto fosse inquinata, non ha avuto neppure il tempo di rendersi conto che in quei pochi istanti era stato spogliato di tutto il denaro che aveva in casa. Sull’episodio sta indagando la polizia, che va a caccia di elementi utili a identificare lo scaltro truffatore. Elementi che potrebbero emergere dalla visione delle immagini girate dalle telecamere che sorvegliano la zona. La certezza è che nelle ultime settimane le forze di polizia hanno ricevuto diverse segnalazioni di cittadini che hanno aperto la porta di casa a persone che propongono contratti molto vantaggiosi per le utenze domestiche.

Quelle che vanno per la maggiore sono le offerte imperdibili per la luce e il gas. E se nelle ultime ore sedicenti operatori di Enel sono stati impegnati a suonare alle famiglie della zona di Prisciano, le segnalazioni sono arrivate dal centro e dalla periferia ma anche da qualche comune della provincia. Diverse le verifiche svolte dai carabinieri, che hanno raccolto le informazioni di chi ha chiamato il centralino sospettando che quelli all’opera potessero essere abili truffatori. I controlli svolti però non hanno fatto emergere situazioni sospette. Le numerose segnalazioni spingono Enel Energia a fornire di nuovo tutti i consigli utili per fare in modo che i cittadini possano difendersi dalle truffe in materia di energia elettrica e gas.

«Nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel - precisa l’azienda. Come gli altri operatori anche Enel Energia si avvale di agenti specializzati che possono presentare le nuove offerte al domicilio dei clienti: si tratta sempre di persone con tesserino di riconoscimento».

Per quanto riguarda i contratti “porta a porta”, chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel «è munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento» e se ci sono dubbi il cliente può chiamare il numero verde 800 900 860 per accertarsi che l’agenzia di vendita faccia davvero parte di quelle che lavorano per Enel. Quanto alla sostituzione dei contatori «non viene effettuata da dipendenti Enel ma da E-Distribuzione, la società che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione». In questo periodo è in corso l’installazione di contatori di nuova generazione ma questa attività avviene «senza la necessità di entrare nelle abitazioni private e senza costi per i clienti».

