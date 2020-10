TERNI Si è trovato faccia a faccia col ladro che gli ha puntato addosso una torcia. E che poi si è chiuso a chiave dentro la cucina lasciando l’anziano proprietario e la moglie sul corridoio col terrore di quello che sarebbe potuto accadere. Sul posto i carabinieri di Amelia che, dopo aver accertato che il malvivente era scappato via scendendo dalla grondaia e senza portare a termine il colpo, hanno avviato le indagini per far luce sull’episodio. La vicenda poco dopo le 21 di venerdì, al secondo piano di una bifamiliare alle porte di Casteltodino. L’anziana coppia aveva cenato presto ed era già a letto. A capire che nella stanza accanto stava accadendo qualcosa di strano è stata la moglie, che ha sentito rumori sospetti provenire dalla cucina. Il marito è uscito dalla camera ma sul corridoio ha incrociato il ladro, che l’ha accecato con una torcia puntata sul volto.

E che gli ha chiesto pure chi fosse. In quei momenti concitati l’anziano ha iniziato a gridare e lo sconosciuto si è infilato in cucina chiudendo la porta a chiave. Il proprietario di casa ha chiamato il figlio che ha dato l’allarme e sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri di Amelia. Che hanno accertato che il malvivente aveva lasciato l’appartamento scendendo dalla grondaia. Usando la stessa modalità con cui poco prima aveva raggiunto il secondo piano per forzare la finestra della cucina e andare a caccia di denaro. I vicini racconteranno di aver visto scappare via a piedi due ragazzi, che probabilmente hanno raggiunto un terzo complice che li aspettava in auto. Le indagini sono in corso mentre gli abitanti della frazione di Montecastrilli raccontano di convivere col terrore dei ladri in casa: «Negli ultimi venti giorni a Casteltodino ci sono stati altri due furti con le stesse modalità - dice una donna. Anche in quel caso i proprietari si sono trovati faccia a faccia con i ladri».

E’ di una settimana fa un altro inquietante episodio che si è verificato nella stessa zona, poco lontano dal distributore di carburante alle porte del paese. Che potrebbe essere collegato alla presenza di malviventi a caccia di denaro. «Quella mattina abbiamo trovato il nostro maremmano in una pozza di sangue - racconta la proprietaria. Il veterinario che l’ha salvato ha visto che aveva un buco sul collo. Abbiamo subito pensato che la ferita sia stata provocata da qualche aspirante ladro in azione che forse, dopo essere stato attaccato da uno dei due cani che proteggono la nostra casa, lo ha colpito con un oggetto a punta». Nella stessa notte ladri in azione anche a Terni. Sono tornati a colpire per la seconda volta in pochi giorni nella sanitaria di via Gramsci. Il bottino è modesto e le indagini sono affidate alla polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA