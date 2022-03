Castel Viscardo. Contro tutte le guerre il comune si illumina di giallo e blu

Da Castel Viscardo si leva alto il senso di solidarietà in queste ore verso l’Ucraina e la sua comunità. Molteplici sono infatti le iniziative alle quali si aggiunge anche quella simbolica ma non da poco, del comune che – a partire da venerdì 4 marzo e fino a data da destinarsi - sarà illuminato con i colori giallo e blu della nazione che sta vivendo il dramma della guerra per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino colpito dal conflitto.

«Aderendo a questa iniziativa – spiegano dall'amministrazione comunale - vogliamo testimoniare solidarietà alla nazione sotto attacco e lanciare un messaggio di speranza perché la strada della pace possa rimanere percorribile. Faremo quanto nelle nostre possibilità per aiutare la comunità ucraina a superare questo drammatico momento. Noi siamo contro tutte le guerre».

Il comune di Castel Viscardo e il Gruppo Comunale di Protezione civile hanno aderito, inoltre, all'appello lanciato dalla Funzione Associata Protezione Civile Orvietano che, in collaborazione con le associazioni di volontariato, sta promuovendo una raccolta di farmaci per l’emergenza delle popolazioni interessate dalla Guerra in Ucraina. Il Gruppo di Protezione Civile Comunale sarà a disposizione con ufficio aperto come punto raccolta, tutti i giorni dalle 17 alle 18.