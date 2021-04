Castel Viscardo. Al Maestro Cambri l'onorificenza di Cavaliere "al merito", le congratulazioni del sindaco Longaroni

«Con vivo apprezzamento l’amministrazione comunale di Castel Viscardo, rivolge, al Maestro Riccardo Cambri, le congratulazioni per l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” conferitogli dal Capo dello Stato con DPR in data 27 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU dello scorso 20 Aprile 2021.» E' il sindaco di Castel Viscardo, Daniele Longaroni, ad annunciare per primo il conferimento dell'alto riconoscimento al Maestro Cambri.

«Il Maestro Cambri, nostro esimio concittadino - afferma Longaroni - si è sempre impegnato in ambito locale, nazionale e internazionale per la divulgazione della musica e dei valori di unità e condivisione. Fin quando non siamo stati colpiti dall’epidemia da Covid-19, grazie all’impegno del Maestro Cambri, Castel Viscardo era divenuto un punto di riferimento internazionale per la formazione pianistica e lirica grazie ai “Corsi Estivi di Perfezionamento e di Interpretazione Musicale” e speriamo presto di poter riprendete il percorso e tornare ad ospitare i tanti studenti provenienti da varie parti del Mondo.

Rinnovando quindi le nostre congratulazioni al Maestro Riccardo Cambri, ricordando altrettanto alla sua intensa attività concertistica nazionale e internazionale, l’impegno sociale presso l’Università delle Tre Età di Orvieto e quello formativo presso la Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto, intendiamo rivolgergli anche un personale ringraziamento per l’attaccamento che ha sempre manifestato verso la comunità, segno di un profondo legame umano e professionale.»

