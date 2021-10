Castel Giorgio, il nuovo consiglio comunale uscito dalle urne

Martedì 5 Ottobre 2021, 20:37

A Castel Giorgio inizia il terzo mandato del sindaco Andrea Garbini. Così ha deciso la cittadinanza che nelle amministrative del 3 e 4 ottobre ha confermato la propria fiducia nel primo cittadino e nella compagine di centro destra che lo sostiene.

Il nuovo consiglio comunale uscito dalle urne, al netto quindi di eventuali nomine assessorili, è così composto (10 seggi, 7 alla maggioranza e 3 alla minoranza): per "Cambiamo Castel Giorgio" entrano in consiglio Simone Plutoni (77 voti), Antonello Marceddu (72 voti), Paola Carraro 60 (voti), Alessandro Iachini (30 voti), Minimo Ronchini (29 voti), Fabrizio Silvi (23 voti), Roberto Pelliccia (23 voti), mentre per "Insieme per Castel Giorgio" saranno in minoranza Vincenzo Batella candidato sindaco, Raffaele Fiani (86 voti) e Claudio Tarmati (84 voti).