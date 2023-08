Mercoledì 2 Agosto 2023, 03:48

PERUGIA - Prezzo medio dei carburanti esposto all'interno dell'area di servizio e in modo sufficientemente evidente: i distributori in città e in provincia si sono sostanzialmente adeguati alle disposizioni entrate in vigore il primo agosto, anche se nella maggior parte dei casi non condividendone le motivazioni.

Nella giornata di ieri il prezzo medio per l'Umbria, esposto dai benzinai nelle adiacenze delle pompe di benzina, è stato di 1,759 euro al litro per il diesel, di 1,908 per la benzina mentre il gpl è stato venduto a 0,724 euro al litro e il metano a 1,349 euro al chilo. In alcuni casi i prezzi al fai da te per la benzina sono risultati appena più alti mentre quelli del diesel generalmente in linea.

Altissima l'attenzione dei cittadini, che nelle ultime ore hanno più volte richiesto l'intervento della guardia di finanza non solo per prezzi considerati troppo diversi tra distributori vicini ma anche perché non vedevano immediatamente all'arrivo al distributore l'esposizione dei prezzi medi. Fiamme gialle che svolgeranno fin dalla giornata di mercoledì controlli sulla corretta comunicazione dei prezzi