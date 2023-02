Carabinieri Orvieto. Preseguono i controlli a Castel Giorgio e Castel Viscardo

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio dell’area orvietana da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Orvieto. L'attività di controllo, finalizzata a garantire un continuo contrasto, nonché una puntuale attività di prevenzione e repressione nei confronti di tutte le fenomenologie criminali, in particolar modo di quelle di natura predatoria, ha riguardato ancora i comuni di Castel Viscardo e Castel Giorgio ed ha coinvolto numerosi reparti dell’Arma.

«I controlli - fa sapere una nota del comando provinciale dell'Arma - si sono svolti martedì 7 febbraio, a partire dalle prime ore del pomeriggio fino alla nottata. Il servizio ha consentito di identificare e controllare un gran numero di persone e mezzi di trasporto, nonché di pattugliare numerose zone abitate, comprese quelle periferiche. L'attività messa in campo - spiega la nota - ha avuto quale prioritario obiettivo il raggiungimento di un maggior senso di sicurezza percepita da parte dei cittadini».

I circa 20 carabinieri impegnati nel servizio hanno svolto la propria attività di controllo del territorio sia tramite pattuglie in abiti borghesi che pattuglie con i colori d’istituto. Al termine del servizio circa 70 sono state le persone controllate, di cui 3 agli arresti domiciliari, e 60 sono state le vetture oggetto di controllo, da cui sono scaturite: una sanzione amministrativa per guida sotto l’influenza di alcool, con contestuale fermo amministrativo del veicolo; una violazione per revisione scaduta; una violazione per guida con patente sospesa e contestuale fermo del mezzo; e, infine, una contravvenzione per eccesso di velocità. In totale sono state inoltre 10 le attività commerciali oggetto di controllo tra bar, farmacie e istituti di credito della zona.