Capodanno, guerra a velocità e alcol alla guida: super controlli, già denunce e sanzioni

PERUGIA - Guerra agli eccessi con alcol e velocità, all’uso di droga e alle distrazioni quando si è al volante. Polizia stradale di Perugia e dei distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago in azione nei giorni di Capodanno per ridurre le condotte pericolose ed imprudenti degli automobilisti.

L’intensificazione dei servizi fa seguito all’intensificazione dei controlli predisposti per il fine settimana di Natale dalla Sezione Polizia Stradale di Perugia lungo le principali direttrici della provincia e, in particolar modo, sulla E-45. Infatti, l’attività degli operatori ha consentito, nell’ultima settimana, di monitorare 174 auto e 255 persone.

Nell’ambito dei controlli, gli agenti della polizia stradale hanno accertato e contestato 133 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 3 per guida in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Nello specifico, un conducente, sorpreso alla guida nel territorio di Deruta con tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, è stato denunciato, altri due conducenti, invece, sono stati sanzionati amministrativamente.

Altri 15 conducenti sono stati multati per il superamento dei limiti di velocità previsti; contestate anche 11 violazioni alle norme attinenti al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri. Sono stati effettuati, infatti, 23 interventi per soccorso stradale e 19 per rilevamento degli incidenti.