Capodanno Rai, a Terni pure Gianni Morandi

TERNI – Una volta assicurata la presenza delle famiglie degli operai fra il pubblico, verranno aperte le prenotazioni agli altri spettatori. “L’anno che verrà” è alle porte e la corsa ai posti (i biglietti vanno solo prenotati dal momento che l’ingresso è gratuito) sarebbe dovuta scattare mercoledì 22 dicembre. Solo che la risalita de contagi genera preoccupazioni e si vuole capire quali altre misure saranno introdotte dal Governo Draghi, prima di aprire il servizio di bigliettazione. «Non è escluso che si dovrà attendere il 27 dicembre per avere una poltrona riservata presso il parco 4 dell’Ast, la sera di San Silvestro» – afferma l’assessore agli eventi del Comune di Terni, Stefano Fatale. Intanto il personale incaricato dalla Rai di allestire lo spettacolo è al lavoro anche di domenica. «Ritorno ora da un sopralluogo nel parco 4 – dichiara Giovanni Scordo, coordinatore per Ast della gestione dell’evento – dove i tecnici stanno ultimando l’installazione del Led wall alto 13 metri. I lavori stanno procedendo in maniera spedita e a breve si finirà di montare il palco». C’è attesa in città per la serata condotta da Amadeus. E c’è smania di conoscere i nomi degli ospiti. Quelli verranno svelati ufficialmente nel corso della conferenza stampa di presentazione della diciassettesima edizione de “L’anno che verrà”, giovedì 30 dicembre. Mercoledì 29 verrà “presentato” anche il restauro della Fontana dello Zodiaco di piazza Tacito, che ritorna alla città dopo dieci anni. Sebbene la Rai non intenda lasciar trapelare l’elenco degli ospiti della trasmissione di Capodanno, nessuno smentisce la presenza di Orietta Berti, Irene Grandi, Achille Lauro, Diodato, Zucchero, Alex Britti, Gianni Morandi, Colapesce e Dimartino, Nino Frassica e Iva Zanicchi. Il programma televisivo che accompagna milioni di italiani verso il 2022 verrà trasmesso per la prima volta dalla più antica fabbrica d’Italia, da Terni.

