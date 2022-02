Un Rieti super dà scacco alla capolista al 91': 2-1 al San Donato Tavarnelle. Tortolano show. Foto

RIETI - Tortolano segna e inventa: il Rieti batte il San Donato Tavarnelle capolista 2-1 e compie un importante passo avanti in classifica.

Nell'anticipo della terza giornata del girone di ritorno, la formazione amarantoceleste piega la prima della classe grazie a una prestazione tutto cuore e grinta, costringendo la prima della classe a una brusca frenata e dopo tre mesi dall'ultima volta, ritrova il successo e la speranza di una salvezza che resta a portata di mano.

Apre le danze Tortolano alla mezz'ora, approfittando di un'ingenuità della difesa del San Donato Tavarnelle, poi dopo aver mancato il gol del raddoppio, nella ripresa ecco la "perla" di Marzierli che al 55' trova il pareggio con una sforbiciata che fulmina Marenco. Il forcing della capolista non si arresta, ma al 91' è del Rieti il gol-partita: Tortolano propizia un tre contro due, scodella il pallone tra i piedi di Coulibaly che a tu per tu con Balli lo batte in uscita per il 2-1 finale. E dopo 6' di recupero esplode la gioia del Rieti.

Il tabellino

Rieti (4-3-3): Marenco 6; Canestrelli 6, De Martino 6 (21’st Scalon 6), Cerroni 6 (24’st Vari s.v.), Perez 5,5 (34’st Orlandi s.v.); Pedone 5,5 (24’st Tiraferri 6), Falilò 6, Cesani 6; Tortolano 7, M. Menghi 5,5 (18’ st Coulibaly 6,5), Attili 6. A disp.: Giori, E. Menghi, Manca, Orlandi, Scibilia. All.: Boccolini 6.

San Donato Tavarnelle (4-3-3): Cardelli 5 (32’st Balli s.v.); Montini 6 (1’st Brenna 6), Pisaneschi 5,5 (1’st Tognetti 6), Regoli 6, Ciurli 6; Guidi 5,5 (32’st Gerardi s.v.), Buzzegoli 6, Caciagli 6,5; Russo 6 (39’st Noccioli), Marzierli 7, Pino 6. A disp.: Viti, Alessio, Borghi, Poli. All.: Indiani 6.

Arbitro: Renzi di Pesaro 5 (Donati-Singh). Marcatori: 30’ pt. Tortolano, 10’ st Marzierli, 46’st Coulibaly

Note: spettatori 200 circa. Al 32’ pt allontanato il vice allenatore del Rieti Leonardo Mencio per proteste. Ammoniti: M. Menghi, Attili, Coulibaly, Orlandi (RI), Cardelli, Tognetti (S). Angoli: 13-1 per il San Donato Tavarnelle. Recupero: 1’ pt, 6’ st.