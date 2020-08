Calvi dell'Umbria, nasce il Palio degli Alfieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALVI DELL'UMBRIA - Una sfida di bandiere fra le quattro contrade del paese per dare vita ad un evento storico-folkloristico inedito e in grado di contribuire a promuovere il turismo e a ridestare le antiche radici storiche. E’ il progetto del Palio degli Alfieri, proposto alla giunta comunale dal gruppo Sbandieratori e Musici Carbium di Calvi dell’Umbria. L’iniziativa, presentata recentemente dal gruppo si svolgerà durante la festa del patrono San Pancrazio ma potrà anche essere esportata fuori dai confini comunali e regionali.Il Palio sarà interamente realizzato dal gruppo Sbandieratori. I suoi componenti si divideranno nelle quattro contrade di Fiamme, Castello, Croce e Drago nelle quali è storicamente suddivisa Calvi dell’Umbria. Saranno realizzati nuovi costumi con i colori delle contrade e i quattro gruppi così formati si sfideranno in competizioni con bandiere e esibizione dei musici. Scopo della manifestazione sarà quello di migliorare le performance del gruppo, offrire a Calvi la possibilità di avere un Palio che possa far nascere una sana rivalità fra le contrade in grado di far crescere sempre di più l’evento.