Calvi, una festa di San Pancrazio in diretta Facebook. Grillini: «Niente pubblico, ma resta il significato emotivo»

CALVI DELL’UMBRIA Questa primavera rappresenta l’inizio di un modo tutto diverso di vivere le tradizionali feste patronali a cui sono legati a doppio filo grandi e piccini nella nostra terra; è successo per la festa di santa Fermina ad Amelia e per quella di san Giovenale a Narni, in cui il vescovo è andato in pellegrinaggio solitario. Il prossimo evento sul calendario è la festa di san Pancrazio, patrono di Calvi. A parlare delle novità in un video sulla sua pagina Facebook ufficiale è proprio il sindaco del paese, Guido Grillini. «Avevo già reso noto che avremmo pensato a degli eventi minimi, degli eventi simbolo» spiega, «e l’amministrazione comunale ha provveduto ad organizzarli. In questa occasione è assolutamente importante precisare che questi eventi dovranno essere fatti a porte chiuse, e che non dovrà esserci alcun pubblico ad assistere; è stata fatta anche un’ordinanza che vieta l’accesso pedonale nelle aree interessate. Stiamo organizzando tuttavia delle dirette Facebook per permettere la partecipazione da casa. Le manifestazioni dureranno solo pochi minuti per ognuna, ma so che per ogni calvese avranno un grande significato emotivo». Ecco dunque una parte in più della quotidianità che stiamo imparando a vivere attraverso uno schermo ma alla quale non rinunciamo, attenti ancora una volta a rispettare le linee guida del governo per contrastare la pandemia. Oltre ad essere composta di brevi eventi, la festa di Calvi sarà anche ridotta nel tempo: in situazioni normali si festeggiava dall’11 al 14 maggio, ma questa volta i momenti per rimanere fedeli alla tradizione «si concentreranno lunedì 11 maggio dalle ore 22 e martedì 12 maggio a partire dalle 10 del mattino» spiega il sindaco Grillini. Sulla pagina Facebook verranno comunque date delle indicazioni più precise sull’orario, per permettere a tutti di partecipare alla diretta» conclude infine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA