Calendario venatorio, si possono cacciare più specie. Ecco le novità

PERUGIA - «La Giunta regionale ha adottato oggi un atto con il quale, su mia proposta, viene integrata la lista delle specie cacciabili prevista dal Calendario venatorio per la stagione 2020/2021 approvato il 6 luglio scorso». È quanto rende noto l’assessore regionale alla Caccia, Roberto Morroni.

«Sono state aggiunte – spiega - le specie moriglione e pavoncella, che sono prelevabili dal 20 settembre al 31 gennaio. Il carniere previsto è rispettivamente di 2 capi giornalieri e 10 capi a stagione per il moriglione e di 5 capi giornalieri e 25 capi a stagione per la pavoncella. Con questa integrazione – sottolinea l'assessore - sale a 38 il numero di specie cacciabili in Umbria nella prossima stagione venatoria».