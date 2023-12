Sabato 2 Dicembre 2023, 07:00

PERUGIA -Dicembre 2019, Assisi: l’atmosfera natalizia e la presenza di un importante avvenimento rendono necessari controlli serrati da parte delle forze dell’ordine, ed ecco che una bomboletta di spray al peperoncino trovata nel fondo dello zaino di un ventenne non può che far scattare tutti gli accertamenti del caso. A insospettire gli agenti c’è non solo e non tanto il ritrovamento, quanto piuttosto la mancanza di dicitura chiara sulla bomboletta. Insomma, il prodotto sembra quantomeno illegale e dunque viene, comprensibilmente, subito sequestrato.

Ma quella che è giusta e comprensibile attività di pubblica sicurezza si trasforma in una specie di calvario giudiziario che un paio di giorni fa, e dunque dopo quattro anni, il giudice del tribunale di Perugia ha concluso in favore dell’imputato: assolto perché il fatto non sussiste.

L’uomo, assistito dall’avvocato Diego Florio, ha infatti visto riconosciute le sue ragioni e cioè che non aveva fatto nulla di male portandosi dietro quella bomboletta di spray al peperoncino dal momento che l’aveva regolarmente acquistata in uno dei tanti negozi in cui è possibile farlo. Il tutto dopo il rinvio a giudizio e varie udienze, in cui si è avuta anche la risultanza di una perizia sul prodotto che pare abbia confermato l’assoluta “normalità” del prodotto contenuto nella bomboletta. L’accusa dunque di aver portato «in luogo pubblico senza giustificato motivo, una bomboletta di spray urticante priva di etichetta adesiva dove vendono riportate marca e caratteristiche tecniche» è dunque caduta di fronte alla conferma che si è trattato di una normale bomboletta acquistabile ovunque.