Strage di Bologna, Bellini arrestato: è nel carcere di Spoleto. Si nascose per anni a Foligno facendosi passare per pilota brasiliano, tra amicizie, coperture e una misteriosa fidanzata

È stato arrestato Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, condannato circa un anno fa all'ergastolo in

primo grado dalla Corte d'assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980.«Bellini è al carcere di Spoleto - ha detto all'Adnkronos l'avvocato

difensore Antonio Capitella». L'arresto sarebbe avvenuto su ordinanza della corte d'assise d'appello di Bologna. Tra i motivi che hanno portato all'arresto di Paolo Bellini, ci sono anche le minacce

nei confronti del figlio del giudice Francesco Maria Caruso, presidente della Corte d'Assise di Bologna che in primo grado ha condannato all'ergastolo l'ex di Avanguardia Nazionale per concorso nella strage di Bologna.

Paolo Bellini conosce molto bene l'Umbria. A Foligno si è nascosto per quattro anni. Dietro l’identità di comodo di Roberto Da Silva, brasiliano, arrivato in città per prendere il brevetto di pilota d’aereo. Vita riservata, una camera d’albergo in centro (La Nunziatella, dove è stato tra il 1977 e il 1981), pochi incontri, una fidanzata (a Fiamenga) studentessa universitaria, diversi viaggi e frequentazioni tra coperture e depistaggi.