Boloca o Dalle Mura, l'altro dubbio nella Ternana di Breda

Boloca o Dalle Mura. C'è un posto da assegnare per due candidati, per una difesa dove l'infortunio di Fredrik Sørensen ha reso ancora più contati gli uomini a disposizione in un reparto che ha già perso Filippo Sgarbi e il portiere Antony Iannarilli e che non ha mai potuto contare su Ange N'Guessan arrivato a gennaio dal Torino ma mai ripreso dall'infortunio muscolare con il quale era arrivato. A Cremona, l'allenatore Roberto Breda deve scegliere pure il braccetto di destra, tra uno che gioca e un altro destinato ad essere l'unico centrale in panchina, anche se potrebbe profilarsi la convocazione per un ragazzo della Primavera.

Stando anche alle indicazioni emerse dalla partita con il Modena, Breda sceglie, nella rifinitura, chi dovrà giocare proprio tra Gabriele Boloca e Christian Dalle Mura. Tutti e due hanno giocato in quella posizione contro i Canarini al Liberati, uno nel primo tempo e uno nel secondo. Boloca si l'era cavata dopo un inizio un po' incerto. Nella prima parte ha concesso spazi di troppo, poi ha preso le misure agli avversari ed è andato meglio. Ma si è fatto ammonire e l'allenatore ha preferito toglierlo. Dalle Mura lo ha sostituto nella ripresa e si è trovato a giocare in una posizione per lui inusuale ma praticabile, avendo le caratteristiche da centrale di sinistra, ma avendo anche più volte giocato pure dalla parte destra. La scelta non è facile, per Breda. Solo il contesto del valore dell'avversario e dell'esperienza degli avanti della Cremonese potrebbe fare pendere l'ago da una parte o dall'altra. Boloca è destro, ha dimostrato di essere bravo, ma fino a pochi mesi fa giocava in serie D. Dalle Mura è un ex ed ha accumulato esperienze in serie B due anni fa proprio nella Cremonese e poi al Pordenone e lo scorso anno giocando nella Spal. Nel resto della difesa, verranno confermati (anche per un fattore numerico) i titolari Marco Capuano e Lorenzo Lucchesi. In panchina, oltre all'escluso tra Boloca e Dalle Mura, l'allenatore potrebbe chiamare un giocatore dalla Primavera. Nel caso in cui decidesse di attingere dalla squadra di Massimo D'Urso, i maggiori indiziati sembrerebbero Marco Bonugli e Giulio Biondini. Naturalmente, quello tra Boloca e Dalle Mura non è l'unico dilemma che Breda è chiamato a risolvere. C'è sempre quello del portiere, dove il discorso di valutazione tra il giovane, talentuoso ma esordiente Denis Franchi e il più esperto Tommaso Vitali, somiglia molto a quello tra i due difensori. Nel caso dei portieri, invece, è più probabile la convocazione dalle giovanili di un terzo, da scegliere tra Filippo Novelli e Robert Ciprian Matei.

Breda e la squadra preparano la trasferta di Cremona e tengono nel mirino l'obiettivo salvezza. Anche la dirigenza e il Comune pensano al futuro. Le parti stanno definendo gli aspetti per arrivare alla nuova convenzione, a lungo termine, legata all'assegnazione per 44 anni alla Ternana del nuovo stadio Liberati, avviato verso la realizzazione. Si sta anche predisponendo, però, una convenzione ponte, per sancire ancora l'utilizzo dell'impianto per l'iscrizione al prossimo campionato se entro fine maggio non dovesse ancora esserci quella per il futuro stadio nuovo.