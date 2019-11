Blitz dei Nas: escrementi di topo e blatte al ristorante

PERUGIA - I carabinieri del Nas di Perugia hanno effettuato dei controlli nel settore dei ristoranti/pizzerie. Al termine degli accertamenti i militari hanno denunciato in stato di libertà un cittadino extracomunitario in quanto l’attività che gestiva versava in pessime condizioni igieniche, caratterizzate dalla presenza diffusa di escrementi di topo su alimenti/materie prime, superfici, attrezzature e pavimento.

Durante il loro monitoraggio, i carabinieri del Nas hanno sequestrato complessivamente oltre mezza tonnellata di alimenti e hanno contribuito alla chiusura di due ristoranti per gravi carenze igieniche. In unalgtro ristorante trovate le blatte. Ultimo aggiornamento: 13:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA