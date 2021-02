Bimbo positivo al Covid. Chiuso a Orvieto il nido "Pane e Cioccolata”, riapre la scuola allo Scalo

Fino al 19 febbraio, in via precauzionale per un caso di positività registrato tra i bambini, il comune di Orvieto ha disposto la chiusura dell'asilo nido “Pane e Cioccolata” di Ciconia. Lo ha comunicato la stessa sindaca, Roberta Tardani, nel pomerigio di martedì 16 febbraio.

"La struttura su proposta dell’Ufficio Igiene e Sanità pubblica della Usl Umbria 2 - spiega una nota della sindaca - resterà chiusa fino a venerdì 19 febbraio in attesa dei risultati dei tamponi molecolari a cui saranno sottoposti tutti i bambini e il personale operante all’interno del nido." L’ordinanza sindacale dispone la completa sanificazione delle aule e delle aree comuni del nido.

Si è concluso intanto anche lo screening mediante tampone molecolare effettuato su alunni e personale del plesso di Orvieto scalo dell’Istituto comprensivo Orvieto-Montecchio. Dai 143 test effettuati è stato riscontrato un solo alunno positivo al Covid-19 per cui è stato disposto l’isolamento contumaciale domiciliare.

Su indicazioni dell’Ufficio Igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2, non sussistendo rischi, questa settimana è ripresa regolarmente l’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

