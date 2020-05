Attimi di panico in viale Trento per un incidente che ha coinvolto un'auto. Il mezzo si è cappottato all'altezza del distributore. All'interno del mezzo oltre a tre adulti anche una bimba di pochi mesi. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. Tutti sono stati estratti dall'auto illesi, anche la piccola. « Tutti incolumi » , fanno sapere dal Comando dei vigili del fuco di Terni. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe cappottato da solo, senza il coinvolgimento di altre auto, probabilmente per una perdita del controllo, in un punto che forse si è reso particolarmente scivoloso in seguito alle gocce di pioggia cadute. © RIPRODUZIONE RISERVATA