L'EVENTO

TERNI Il boato del PalaTerni incorona per la quinta volta Bebe Vio campionessa mondiale paralimpica di fioretto femminile. Quarto oro individuale e quinto complessivo contando quello di Roma 2017 a squadre. Non delude il pubblico la campionessa più attesa, amata e desiderata di questi Mondiali di Terni 2023.

La rassegna iridata si accende nel fine settimana con le gare dell'atleta veneziana, fin qui sempre a bordo pedana a incitare i compagni fino a perdere la voce. Stavolta invece a perdere la voce sono i duemila ternani (e non solo) che sin dalla mattina hanno affollato i gradoni per le fasi eliminatorie. Un cammino senza sorprese quello dell'azzurra contro l'ucraina Pozniak, superata 15-0 nel tabellone da 32. Sostenuta dal tifo incessante di una tribuna gremita, la campionessa italiana ha sconfitto poi la britannica Moore (15-2) negli ottavi e quindi la giapponese Sakurai (15-5) nei quarti. Un'altra prova di forza la fiorettista delle Fiamme Oro l'ha offerta nella semifinale che l'ha vista opposta a Nga Tong, portacolori di Hong Kong, battuta con il punteggio 15-6 nell'assalto che ha aperto a Bebe le porte della finalissima contro la cinese Rong Xiao.

L'ULTIMO ASSALTO

L'ultimo assalto è stato sofferto ma sempre dominato da Bebe Vio che l'ha chiuso con il punteggio di 15-8 confermandosi campionessa del mondo quattro anni dopo l'ultima edizione iridata che si era svolta in Corea nel 2019. Alla festa partecipa anche Alessio Foconi, testimonial dei Mondiali insieme a Valentina Vezzali, che sul palco spinge la carrozzina di Bebe Vio verso la premiazione. Non prima di aver salutato con un bacio appassionato il fidanzato Gianmarco Viscio, seduto anche lui in tribuna, e aver abbracciato la famiglia arrivata al PalaTerni per sostenerla: mamma Teresa, papà Ruggero e la sorella più piccola Maria Sole. Con il pass al collo fa capolino anche l'ex rugbista della nazionale Martin Castrogiovanni che insieme a Bebe Vio ha fondato un'Academy per aiutare i ragazzi con disabilità.



La prima dedica da neo campionessa del mondo è però per chi le ha dato un aiuto fondamentale in palestra per raggiungere il risultato con lunghe sessioni di allenamento. Alessandro Paroli, uno degli sparring' dello staff della nazionale di fioretto guidata dal Ct Simone Vanni, ed Edoardo Coronati atleta con cui Bebe si allena al Club Scherma Roma.

La giornata regala all'Italia anche la medaglia d'argento di Emanuele Lambertini nella spada maschile categoria A. Battuto con un netto 15-7 l'argentino Freitas nel turno dei 32, Lambo' ha sofferto e gioito negli ottavi di finale contro il cinese Chen, sconfitto per 15-14. Nei quarti l'azzurro si è imposto 15-13 sul tedesco Schrader. In semifinale prova capolavoro contro il francese Platania Parisi dominato 15-6. La finale con il britannico Peter Gilliver ha visto l'inglese imporsi 15-4 lasciando al campione del mondo di fioretto categoria A il secondo posto ma anche la conferma di uno strepitoso momento. La spedizione azzurra vola così a quota 11 medaglie: 3 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Oggi gran chiusura dei Mondiali di Terni 2023 con le ultime gare a squadre di spada maschile e fioretto femminile.



