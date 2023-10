Un tifoso speciale per Bebe Vio: Martin Leandro Mastrogiovanni

Terni - Ai Campionati mondiali di scherma paralimpica, tira Bebe Vio. In un PalaTerni colmo di persone, spunta un tifoso speciale: Martin Leandro Mastrogiovanni. Ex rugbista, ora personaggio televisivo, indossa al collo il passa da Vip. Infatti è arrivato appositamente a Terni per sostenere la schermitrice italiana che di match in match conquista la finale nella specialità del fioretto.

Chiaramente Mastrogiovanni, viene accolto dal presidente del Comitato organizzatore dei mondiali Comitato organizzatore Terni 2023, Alberto Tiberi. Tiberi fa gli onori di casa mostrando la consueta bontà d'accoglienza dei ternani. E lui, tra un selfie e l'altro, si siede sul gradone della tribuna, pronto ad incitare Bebi Vio. E lei, tra una scoccata e l'altra, saluta il pubblico che la sostiene, pronta a centrare l'oro e la qualificazione alle olimpiadi di Parigi 2024.