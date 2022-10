Bastia, giovane aggredito: due arresti

Due persone sono state arrestate dalla polizia nell'ambito delle indagini seguite ad un violenta aggressione ai danni di un cittadino moldavo avvenuta il primo luglio nei pressi di un locale pubblico di Bastia Umbra. Si tratta di un albanese di 28 anni e di un italiano di 23. Sono in corso le ricerche di un terzo presunto aggressore. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Capanne, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Perugia, per i reati di lesioni personali aggravate in concorso. Secondo le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Assisi, i tre giovani, alla presenza dei clienti del locale, improvvisamente e senza alcun apparente motivo hanno colpito il cittadino moldavo ripetutamente con

pugni e calci, poi sono fuggiti a bordo di un'auto. Allertati i soccorsi, il giovane moldavo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, dove gli sono state diagnosticate gravi lesioni su varie parti del corpo e fratture alla mandibola.