Pregiudicati come clienti e risse, bar chiuso dal questore

TERNI Sospesa la licenza del bar Colorado. Il provvedimento, valido 10 giorni, in quanto il locale in questione è risultato essere un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. E’ stato eseguito questa mattina dal personale della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Polizia di Stato di Terni il decreto di sospensione della licenza ad un locale pubblico della prima periferia della città, in applicazione di quanto disposto dall’Art. 100 del TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza). Il provvedimento, a firma del Questore Bruno Failla, è scattato a seguito di vari interventi, datati agosto e settembre 2023, sia della Squadra Volante della Questura di Terni, che dei Carabinieri di Terni, e di varie segnalazioni arrivate al numero di emergenza, con ben due interventi delle Forze dell’Ordine, per rissa, nella sola giornata del 23 settembre. Nell’adottare la misura restrittiva, si è tenuto conto anche di altri interventi delle Forze dell’Ordine avvenuti negli anni passati, che hanno già portato – anche con altri titolari – a precedenti periodi di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Gli accertamenti successivi agli interventi hanno permesso di appurare che i disordini erano sempre iniziati all’interno del bar, per poi proseguire all’esterno, creando turbativa per l’ordine e la sicurezza dei cittadini che si trovavano a transitare in strada e ingenerando negli stessi comprensibile timore. Il locale in questione è stato oggetto, sempre nel mese di settembre, anche di controlli straordinari da parte della Polizia di Stato ternana, supportata da un’unità cinofila che ha rinvenuto dello stupefacente in un cassonetto situato nei pressi. In tutte le occasioni, tra le persone identificate, sono sempre risultati esservi pregiudicati, tanto da rendere difficile la convivenza anche con i gestori degli altri esercizi commerciali, proprio per continue liti tra i vari individui che sostano davanti al locale. L’adozione della misura si è resa necessaria proprio per impedire il reiterarsi di episodi analoghi, con la finalità di prevenire eventi pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.