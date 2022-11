Bandecchi attacca ancora la stampa a Terni, se la prende con una testata online e poi chiede scusa: «Ho letto male, era il comunicato dell'Ordine»

Non fa in tempo a precisare, che subito parte con nuovi attacchi. Ancora la stampa di Terni, nel mirino di Stefano Bandecchi. Il coordinatore di Alternativa popolare, pronto a candidarsi a sindaco della città alle prossime amministrative comunali, stavolta si rivolge, con un video social, a una specifica testata giornalista online di Terni. «Continuo a leggere - dice nel video registrato e diffuso indossando la t-shirt della Ternana, società di serie B della quale è patron e presidente - articoli in cui non gli sto simpatico. Quello che dico è sempre sgradevole, quello che scrivono loro è sempre giusto. Se volete fare la guerra a chi scrive più cose, alla fine so farla anche io. Con il vostro editore, con i vostri partner... io so fare una guerra fantastica. Vi consiglierei, chiedendovelo per cortesia, di smetterla di stuzzicarmi. Io valgo mille volte voi, mille volte l'editore, mille volte i giornalisti. Quindi, smettete di fare la guerra con me. Altrimenti ognuno mette in campo i propri mezzi e vediamo chi vince. Non vi sto simpatico? Non volevo starvi simpatico».

Un paio di ore dopo Stefano Bandecchi registra un altro video: «Chiedo scusa ai giornalisti e all'editore della testata on line, quello che ho letto era il comunicato degli editori (probabilmente il comunicato dell'Ordine dei giornalisti ndr) e non le parole dei giornalisti della testata. Dato che ho una parola sola, chiedo scusa», non nascondendo un certo nervosismo per le dichiarazioni del consiglio dell'Ordine affidate a un comunicato diffuso a tutti i giornalisti, in cui si si condannavano le prime esternazioni di Bandecchi nei confronti della stampa ternana.

LA SOLIDARIETA'

Alla stampa ternana sono arrivate manifestazione di solidarietà da parte di Fabio Paparelli, consigliere regionale Pd, Alessandro Gentiletti, consigliere comunale di Senso Civico e Alberto Pileri, già assessore del Comune di Terni.

I PRECEDENTI.

Comunicato congiunto dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e dell'associazione stampa Umbra dopo le esternazioni del presidente della Ternana che ha additato come "Ladri e galline" e "drogati" alcuni giornalisti ternani. «Le gravi affermazioni che il candidato sindaco di Terni, dottor Stefano Bandecchi, ha rivolto ad alcuni colleghi “non graditi”, meritano la più ferma condanna. Senza volersi addentrare in una polemica che ha assunto toni grotteschi, ci limitiamo a sottolineare come il metodo del confronto e lo stile adottati dal fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, siano del tutto inadeguati.Ricordiamo, al contrario, che il grande teologo, filosofo e scienziato tedesco Cusano, di animo docile e aperto, era assertore dell’ “ignoranza dotta” nei confronti di Dio e non degli uomini. Quanto al dott. Bandecchi e alle sue dichiarazioni denigratorie, l’Ordine si riserva di adottare ogni iniziativa, e in tutte le sedi, che riterrà utile in difesa dei colleghi e della categoria».

L'intervento dell'Associazione stampa umbra

"Asu stigmatizza e condanna le pesanti parole usate dal presidente della Ternana Calcio"

L’Associazione Stampa Umbra stigmatizza e condanna le pesanti parole usate dal presidente della Ternana Calcio Stefano Bandecchi nei confronti di alcuni giornalisti ternani. I social non sono il luogo dove sfogare i propri risentimenti come se fossero uno spazio in cui il rispetto, l’educazione e in genere i valori siano sospesi. Il presidente Bandecchi dovrebbe saperlo bene, dato che ha deciso anche di candidarsi a sindaco di una città dove i giornalisti hanno ancora, per fortuna, la possibilità di esercitare il proprio diritto di cronaca e, come persone, anche di godere di libertà di parola ed espressione. Tanto più questo fatto assume valore poiché il presidente risulta essere iscritto all’albo dei giornalisti, i cui Ordini, regionali e nazionali, da sempre raccomandano moderazione, specialmente nei post fra colleghi e, ove necessario, intervengono per perseguire eventuali violazioni delle norme che regolano la professione. Ci aspettiamo dal presidente Bandecchi le scuse per l’accaduto e ci auguriamo che né da lui, né da alcun altro arrivino nuovi apprezzamenti dai social, o da qualsiasi altro canale, che nulla hanno a che vedere con la libertà di critica e di parola ma più che altro si inseriscono nella sfera delle offese personali e professionali.

La risposta di Stefano Bandecchi.

Bandecchi (Alternativa Popolare): non ho mai attaccato la categoria dei giornalisti, difendo la mia dignità e la mia serietà.

“È con dispiacere che colgo come le mie intenzioni non siano state comprese. Ho utilizzato sicuramente un tono sarcastico e deciso, ma a tutela della mia immagine: purtroppo è impossibile negare che siano state scritte cose false e diffamatorie nei miei confronti”. Così Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e candidato sindaco a Terni, in risposta al comunicato dell’Ordine dei giornalisti umbro.

"Vi è stata, su alcuni organi di informazione, una travisazione ed una lettura delle dichiarazioni dell'assessora Salvati totalmente fuori dalla realtà. In questi casi, lo dico da giornalista, per fare corretta informazione si sarebbe dovuto contattare l'interessato, cioè me, per chiedere le informazioni necessarie a fare chiarezza. Ma nessuno mi ha chiamato".

“Non ho mai attaccato la stampa nel suo complesso, né il valore dell’Ordine: ho semmai fatto una battuta su qualche penna in malafede. Credo nel valore dell’informazione, essendo anche io giornalista: per questo auspicherei una maggiore aderenza di ciò che si scrive alla realtà”