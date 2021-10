Ballottaggi, vince il centrosinistra: Secondi a Castello e Sisti a Spoleto

Lunedì 18 Ottobre 2021, 19:28

PERUGIA - Il turno di ballottaggio va al centrosinistra, che vince in entrambi i comuni in cui era previsto il secondo turno. Luca Secondi è il nuovo sindaco di Città di Castello, ha vinto il ballottaggio contro Luciana Bassini con il 51,4 per cento: 8077 voti contro 7638. Secondi era sostenuto da Pd, socialisti, "Sinistra per Castello" e da una lista civica.

A Spoleto il primo cittadino è Andrea Sisti. Il candidato di Pd, Movimento 5 Stelle e tre liste civiche è stato eletto con il 53,18 per cento dei consensi (7658 voti). Lo sfidante Sergio Grifoni, appoggiato dal centrodestra, si è fermato quasi 7 punti indietro: 46,82 per cento, cioè 6741 voti.