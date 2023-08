Avigliano Umbro, la storia del borgo raccontata con gli abiti da sposa. Ragazzi e ragazze modelli per un giorno

AVIGLIANO UMBRO Modelli per un giorno. L'occasione è “Sfilata nel borgo…in viaggio nel tempo”, organizzata per domenica 13 agosto alle 21,00 a Santa Restituta da Rita Fortunati, con il patrocinio del comune. Una serata presentata da Fabio Tinella e Flavio Boschi accompagnati dal dj set Riccardo Scimmi, che vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze di Santa Restituta e Avigliano Umbro.

La sfilata presenterà abiti da sposa che vanno dagli anni Sessanta. Insieme ai modelli, sulla passerella gli artisti della Compagnia de lo Grifone con soprese e colpi di scena.

«Il mio sentito grazie - ha detto l’organizzatrice Rita Fortunati - va al presidente della Pro loco di Avigliano Umbro, Mirko Venturi, al sindaco di Avigliano Umbro Luciano Conti per aver creduto in noi e a tutti i ragazzi che, ricordo, non sono modelli professionisti ma si metteranno in gioco cantando e ballando sulla meravigliosa scalinata di Santa Restituta, senza mai dimenticare il senso di appartenenza al territorio aviglianese, sia da parte dei ragazzi che da parte di tutto lo staff».