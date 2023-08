Avigliano Umbro, arte e commercio. Un sodalizio nel nome del territorio e della bellezza

AVIGLIANO UMBRO Arte e commercio. Fino al 13 agosto torna "Angolo d'artista". Si rafforza il sodalizio tutto aviglianese fra artisti e attività commerciali che anche quest'anno, in occasione dell'agosto aviglianese, propone l'esposizione di quadri, installazioni, sculture, oggetti, fotografie, per far conoscere il lavoro degli artisti, sostenere le attività commerciali e vivacizzare la vita del paese. Un'iniziativa a cure dell'associazione Il Laboratorio del Paesaggio, con la collaborazione dell’associazione commercianti ViviAvigliano e della Pro Loco, il patrocinio del comune di Avigliano Umbro, della Provincia di Terni e della Regione Umbria. Quarantaquattro negozi ospiteranno le opere di artisti locali e non solo. Tra questi Igor Borozan, Elisabetta Casamassima, i ragazzi di Casa Avigliano, Primarosa Cesarini Sforza, Francesco Contili, Claudia De Fausti, Francesca Gentile, Antonio Giachetti, Costantino Gradilone, Kamila Kerimova, Martina Lattanzi, Paola Margheri, Claudio Marino, Bruno Minelli, Tatiana Morbidi, Luca Mommarelli, Aliona Niculita, Federica Ostili, Maria Letizia Paiolo, Rita Pecci, Italia Pellegrini, Tamara Irene Pierbattisti, Ruslana Prodanchuk, Emanuele Scarano, Isabella Semi, Elisabetta Sinibaldi.

Non solo. Anche quest'anno viene riproposta "arte in biblioteca" con la mostra "Art(e)gianali saperi". Un evento con una doppia finalità: valorizzare lo spazio biblioteca con le opere d’arte e di riavvicinare i cittadini ai libri e al piacere della lettura. Per l'edizione 2023 sono state scelte le opere dell'artista architetto Valter Vari che recupera oggetti d’uso della vita rurale rivisitandone le caratteristiche e le funzioni. Alle sculture di Vari si affiancano le opere di Primarosa Cesarini Sforza, Francesca Gentile, Martina Lattanzi, Oriano Moscetti, Italia Pellegrini, Roberto Rellini Rey e i modelli di Enrico Dorandini, Cesare Salvucci e Umberto Serangeli. Artisti con provenienza e formazioni diverse ma uniti nel segno del recupero della tradizione agricola rivisitata in chiave artistica.